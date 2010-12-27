Смольный предложил новый участок под церковь вместо парка Малиновка

Храм и воскресную школу построят на улице Передовиков.

Смольный одобрил предоставление нового участка под строительство храма святых апостолов Петра и Павла. Храм расположится на улице Передовиков. Об этом сообщили городские СМИ.

Участок в МО "Пороховые" составляет 27 000 квадратных метров, земля предоставляется церкви на десять лет. Также рядом с храмом должна появиться воскресная школа.

Изначально, церковь планировали построить в парке Малиновка, но местные жители и экоактивисты оказались против такого расположения дел. Конфликт продолжался несколько лет. Альтернативный выделенный участок устроил представителей церкви.

Ранее руководство Анненкирхе заявило, что планирует частично консервировать церковь.

Фото: ВК/ В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА