Руководство Анненкирхе планирует частично консервировать церковь. Об этом рассказал PITER.TV настоятель кирхи Евгений Раскатов.

С прошлого года руководство лютеранской кирхи на Радищева занимается созданием проекта реставрации. В мае 2019-го общественности представили три проекта - проект полного восстановления и проекты частичной и максимальной консервации. Проект консервации оказался по душе как публике, так и самому руководству Анненкирхе.

Долгое время мы занимались проектом реставрации, который подразумевал возвращение интерьеров 18 века, но общественность и последние годы показали, что тот интерьер который сейчас есть во многом было бы интересно законсервировать. Это законно, это возможно в рамках реставрации законсервировать некоторые части – например колоны, стены и конечно полностью вернуть полы, потолок, осветительные приборы и прочее. Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

Священнослужители считают, Анненкирхе привлекает внимание именно своим разрушенным интерьером.

В этом есть жизнь, в этом есть сейчас лицо Анненкирхе. Евгений Раскатов,настоятель Анненкирхе

Следы от пожара 2002 года сделали стиль кирхи уникальным. Его и хотят сохранить. Параллельно разрабатывается проект восстановления инженерных сетей и всех коммуникаций.

Когда начнется реставрация – неизвестно. Сейчас проекты дорабатываются и скоро будут представлены КГИОП.

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