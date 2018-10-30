Руководство Анненкирхе планирует частично консервировать церковь

С прошлого года руководство лютеранской кирхи на Радищева занимается созданием проекта реставрации. В мае 2019-го общественности представили три проекта - проект полного восстановления и проекты частичной и максимальной консервации. Проект консервации оказался по душе как публике, так и самому руководству Анненкирхе.
Долгое время мы занимались проектом реставрации, который подразумевал возвращение интерьеров 18 века, но общественность и последние годы показали, что тот интерьер который сейчас есть во многом было бы интересно законсервировать. Это законно, это возможно в рамках реставрации законсервировать некоторые части – например колоны, стены и конечно полностью вернуть полы, потолок, осветительные приборы и прочее.
Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе
Священнослужители считают, Анненкирхе привлекает внимание именно своим разрушенным интерьером.
В этом есть жизнь, в этом есть сейчас лицо Анненкирхе.
Евгений Раскатов,настоятель Анненкирхе
Следы от пожара 2002 года сделали стиль кирхи уникальным. Его и хотят сохранить. Параллельно разрабатывается проект восстановления инженерных сетей и всех коммуникаций.
Когда начнется реставрация – неизвестно. Сейчас проекты дорабатываются и скоро будут представлены КГИОП.
Ранее мы рассказывали, что Спустя 80 лет на здании Анненкирхе установили крест
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