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Руководство Анненкирхе планирует частично консервировать церковь

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Руководство Анненкирхе планирует частично консервировать церковь. Об этом рассказал PITER.TV настоятель кирхи Евгений Раскатов.

С прошлого года руководство лютеранской кирхи на Радищева занимается созданием проекта реставрации. В мае 2019-го общественности представили три проекта - проект полного восстановления и проекты частичной и максимальной консервации. Проект консервации оказался по душе как публике, так и самому руководству Анненкирхе. 

Долгое время мы занимались проектом реставрации, который подразумевал возвращение интерьеров 18 века, но общественность и последние годы показали, что тот интерьер который сейчас есть во многом было бы интересно законсервировать.  Это законно, это возможно  в рамках реставрации законсервировать некоторые части – например колоны, стены и конечно полностью вернуть полы,  потолок, осветительные приборы и прочее.

Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

Священнослужители считают, Анненкирхе привлекает внимание именно своим разрушенным интерьером. 

В этом есть жизнь, в этом есть сейчас лицо Анненкирхе. 

Евгений Раскатов,настоятель Анненкирхе

Следы от пожара 2002 года сделали стиль кирхи уникальным. Его и хотят сохранить. Параллельно разрабатывается проект восстановления инженерных сетей и всех коммуникаций.

Когда начнется реставрация – неизвестно. Сейчас проекты дорабатываются и скоро будут представлены КГИОП.

Ранее мы рассказывали, что Спустя 80 лет на здании Анненкирхе установили крест

Видео и фото - PITER.TV

Теги: анненкирхе, евгений раскатов, консервация анненкирхе, реставрация анненкирхе
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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