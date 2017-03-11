Анненкирхе: спустя 80 лет на здании установили крест

В новом выпуске Хранителей Петербурга мы расскажем об Анненкирхе – самой популярной лютеранской церкви в России. О непростой истории этого здания и о жизни сегодня – смотрите в нашем выпуске.

Здание Анненкирхе было заложено в 1775 году, освящено в октябре 1779 года. Строилось по проекту известного архитектора Фельтена.

Среди первых прихожан церкви был ювелир Карл Фаберже, Роберт и Яков Брюс, Карл и Александр Брюлловы, семья астрономов Струве – основатели Пулковской обсерватории. До революции приход насчитывал около 12 000 прихожан.

После революции, в 20-30-е годы, в здании храма располагалась первая и последняя в СССР лютеранская семинария. Впоследствии многие из профессоров и студентов семинарии были репрессированы.

В советские годы в здании храма располагался кинотеатр "Спартак". В последние годы советской власти – кинотеатр Госфильмофонда. В 90-е кинотеатр превратился в рок-клуб "Спартак".

Откровенно говоря, я здесь впервые оказался в 98 году, пришел сюда на рок-концерт, после этого тоже в 200-м в то время здесь был клуб, тату салон, здесь проходили концерты. Когда нам церковь передали я даже не сопоставил в голове, что это бывший клуб спартак. И когда я сюда приехал, я понял, что церковь святой Анны и клуб Спартак – это одно и тоже.

Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

Старейшая лютеранская церковь Петербурга долгое время была местом встречи почитателей рок-культуры. То время отлично отображают кадры из популярного российского фильма "Брат" - несколько эпизодов снимали во дворе и в здании Анненкирхе.

В клубе располагался бар, казино, тату-салон, рок-магазин. На сцене выступали группы "Гражданская оборона", "Ленинград" , "Король и Шут" и другие.

Шумные дискотеки и концерты продолжались до тех пор, пока не случился пожар. Он уничтожил практически все, кроме каменных стен. С 2008 по 2013 год городские власти пытались вернуть храму достойный вид, но только снаружи. Изнутри практически ничего не изменилось.

Эта церковь, когда передавалась в церковное пользование, то церковь была в печальном состоянии, она после пожара и слава Богу, что городские власти сделали внешний ремонт, отремонтировали фасады, крышу отремонтировали и после этого предложили нам оформить эту церковь в собственность. Арри Кугаппи, епископ Церкви святой Анны

Все было в таком ужасном состоянии…не было электричества, полов, воды! Было страшно и холодно! Снаружи отреставрировано, а внутри катастрофа. Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

В последующие 5 лет благодаря настоятелю и епископу количество прихожан увеличилось с нуля до 100 человек. Ежемесячно церковь посещают от 5 до 10 тысяч человек. Неравнодушные прихожане своими силами восстановили часовню на втором этаже - побелили стены, потолок, привезли новую мебель и установили витражи. Сегодня там проходят богослужения, лекции, киноклуб и репетиции хора.

В конце октября этого года произошло важное событие для служителей церкви. На храм воздвигли крест. Здание без главного символа простояло около 80 лет.

Установка креста стоила около 400 тысяч рублей и эти деньги пожертвованиями мы собрали в течение месяца. Это говорит о том, что люди хотят жертвовать, готовы помогать церкви. Арри Кугаппи, епископ Церкви святой Анны

Пожертвования прихожан помогают выжить обьекту исторического наследия. Но впереди еще предстоит огромная работа - внутри здания нужно делать полноценный ремонт.

Сейчас мы собираем деньги на проект реставрации. Проект будетпредставлен в КГИОП. После того, как будет утвержден – начнем реализовывать. Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

Сегодня Анненкирхе, пройдя множество изменений, в буквальном смысле возрождается из пепла. Не смотря на состояние, здание живет полной жизнью: здесь проводятся богослужения, духовные и социальные мероприятия. Но, кроме этого и множество уникальных событий, рассчитанных на широкую публику: концерты, перфомансы, выставки и ярмарки.

Вера Иптышева, Александр Цыцулин