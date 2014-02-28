В Петербурге приставы арестовали второй автомобиль владельца хостела, изуродовавшего лицо девушки

В центре Петербурга судебные приставы арестовали машину владельца хостела, который лишил зрения свою сотрудницу. Владелец должен выплатить 1,8 млн рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в в управлении Федеральной службы судебных приставов Петербурга.
По данным службы, на улице Маршала Казакова был обнаружен Kia Cerato предпринимателя. После составления акта описи и ареста приставы вызвали эвакуатор и отправили автомобиль на спецстоянку.
Напомним, в конце апреля Куйбышевский суд признал владельца хостела Шаига Зейналова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло неизгладимое обезображивание лица петербурженки.
В кафе 21 апреля Зейналов выстрелил в девушку в ходе конфликта, пуля попала в стену, а после срикошетила ей в лицо. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет и обязал выплатить 1,8 млн рублей.
Ранее в детдоме Курганской области подростков обвинили в издевательствах над малышами. В отношении двух воспитанников учреждения составили протоколы по статье КоАП о нанесении побоев.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.