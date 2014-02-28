В Петербурге приставы арестовали второй автомобиль владельца хостела, изуродовавшего лицо девушки

По данным службы, на улице Маршала Казакова был обнаружен Kia Cerato предпринимателя.

В центре Петербурга судебные приставы арестовали машину владельца хостела, который лишил зрения свою сотрудницу. Владелец должен выплатить 1,8 млн рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в в управлении Федеральной службы судебных приставов Петербурга.

По данным службы, на улице Маршала Казакова был обнаружен Kia Cerato предпринимателя. После составления акта описи и ареста приставы вызвали эвакуатор и отправили автомобиль на спецстоянку.

Напомним, в конце апреля Куйбышевский суд признал владельца хостела Шаига Зейналова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло неизгладимое обезображивание лица петербурженки.

В кафе 21 апреля Зейналов выстрелил в девушку в ходе конфликта, пуля попала в стену, а после срикошетила ей в лицо. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет и обязал выплатить 1,8 млн рублей.

Ранее в детдоме Курганской области подростков обвинили в издевательствах над малышами. В отношении двух воспитанников учреждения составили протоколы по статье КоАП о нанесении побоев.

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