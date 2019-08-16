В Петербурге прикрыли банду обнальщиков из Череповца

В период с января 2018 года по май 2019 года через их организации прошло не менее 335 млн рублей.

В Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали трех мужчин. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, с 1 января 2018 года по май 2019 года члены преступной группировки перевели через свои организации не менее 335 млн рублей. Себе в карман они положили около 13 млн рублей.

Руководителем банды правоохранители считают 44-летнего уроженца Череповца. Бухгалтером и ответственным за отчетность фиктивных организаций была его 35-летняя знакомая.

Как полагают следователи, предприниматели открыли офисы у себя на родине, а в Петербурге обратились за помощью к 43-летнему жителю Вологодской области. Именно он занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей и создавал фиктивные организации, через которые и циркулировал финансовый поток.

Петербургский офис банды находится в Приморском районе. Сообщается, что ОПГ использовала счета как минимум 15 подконтрольных организаций. Большинство из них занимались оптовой неспециализированной торговлей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира.

Фото: Piter.TV