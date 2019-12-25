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В Петербурге снизилась преступность на 5,4% и выросло качество жизни
Сегодня, 11:56
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге снизилась преступность на 5,4% и выросло качество жизни

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Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Петербурге преступность снизилась и выросло качество жизни. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании.

В целом, мы сумели ускорить развитие города – по каждому из четырех намеченных стратегических направлений

отметил он

По словам Беглова, в Северной столице преступность снизилась на 5,4%. Отмечается, что соответствующий показатель был зафиксирован лишь в советское время. Так, в городе зарегистрировано менее 50 тысяч преступлений. Кроме того, градоначальник отметил, что в Петербурге выросло качество жизни. Одним из показателей он назвал продолжительность жизни петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончался первый полицейский.

Фото:Piter.TV

Теги: беглов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Общество,

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