В Петербурге снизилась преступность на 5,4% и выросло качество жизни

Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Петербурге преступность снизилась и выросло качество жизни. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании.

В целом, мы сумели ускорить развитие города – по каждому из четырех намеченных стратегических направлений отметил он

По словам Беглова, в Северной столице преступность снизилась на 5,4%. Отмечается, что соответствующий показатель был зафиксирован лишь в советское время. Так, в городе зарегистрировано менее 50 тысяч преступлений. Кроме того, градоначальник отметил, что в Петербурге выросло качество жизни. Одним из показателей он назвал продолжительность жизни петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончался первый полицейский.

Фото:Piter.TV