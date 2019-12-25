В 2019 году Петербург стал более безопасным.

Продолжительность жизни в Петербурге превысила 76 лет. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства за 2019 год.

По словам Беглова, в прошлом году город стал более безопасным за счет сокращения преступности на 5,4%. Впервые с советских времен стражи порядка зарегистрировали менее 50 тысяч преступлений.

За минувший год власти Петербурга сумели ускорить развитие города по каждому из четырех стратегических направлений. В настоящий момент Северная столица стала более социальной, комфортной, умной и открытой.

Ранее мы писали, что с 1 марта в Петербурге от пневмонии скончалось 694 человека.

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