В Петербурге от коронавируса скончался первый полицейский

Бушующий в Петербурге коронавирус унес жизнь первого сотрудника полицейского главка: 12 мая скончался 46-летний подполковник и начальник одного из отделов Василеостровского района Руслан Анисимов. Об этом сообщила "Фонтанка".
Отмечается, что 27 апреля мужчину привезла в больницу неотложка, у подполковника диагностировали двустороннюю пневмонию. С 6 мая Анисимов находился на ИВЛ, а спустя шесть дней вечером мужчина умер. Причиной смерти признали коронавирус и двустороннюю пневмонию.
Анисимов служил в МВД с 1995 года, начальником района стал незадолго до госпитализации, в марте.
Тем временем, в Петербурге выявили 435 новых случаев коронавируса.
Фото: Piter.TV
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