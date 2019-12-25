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В Петербурге от коронавируса скончался первый полицейский
Сегодня, 10:56
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himif

В Петербурге от коронавируса скончался первый полицейский

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У подполковника Руслана Анисимова диагностировали двустороннюю пневмонию.

Бушующий в Петербурге коронавирус унес жизнь первого сотрудника полицейского главка: 12 мая скончался 46-летний подполковник и начальник одного из отделов Василеостровского района Руслан Анисимов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что 27 апреля мужчину привезла в больницу неотложка, у подполковника диагностировали двустороннюю пневмонию. С 6 мая Анисимов находился на ИВЛ, а спустя шесть дней вечером мужчина умер. Причиной смерти признали коронавирус и двустороннюю пневмонию.

Анисимов служил в МВД с 1995 года, начальником района стал незадолго до госпитализации, в марте.

Тем временем, в Петербурге выявили 435 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, полиция, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Сегодня 11:42

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