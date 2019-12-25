В Петербурге выявили 435 новых случаев коронавируса

Скончались 5 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе выявлено 4461 случаев (44,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За сутки в Петербурге зафиксировали 435 новых случаев коронавируса. За последние сутки умерли 96 человек, из них 5 – в Петербурге. За последние сутки выписано 4 491 человек, из них 64 – в Петербурге и 36 – в Ленобласти.

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Фото: Piter.TV