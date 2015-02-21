В Петербурге прекратили расследование первого в России дела о фейке про коронавирус

Женщина передала ложную информацию не намеренно.

Первое в России уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе прекратили. Оно было возбуждено по статье 207.1 УК РФ в апреле 2020 в Петербурге. По словам адвоката Павла Ясмана, дело прекратили в связи с отсутствием события преступления, процитировало его "ТАСС".

Ложное сообщение было опубликовано в группе "Новости Сестрорецка" в "ВКонтакте". В нем говорилось о том, что в местной поликлинике у мужчины обнаружили признаки COVID-19, после чего его направили в специальный бокс, но пациенту пришлось добираться на общественном транспорте. По словам автора поста, о такой ситуации ей рассказал житель Сестрорецка. Модератор группы "пропустил" пост.

Ранее Глава Минздрава рассказал о том, что Россия смогла справиться с потоком дезинформации о коронавирусе.

Фото: pixabay.com