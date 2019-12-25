Глава Минздрава рассказал о том, что Россия смогла справиться с потоком дезинформации о коронавирусе.

Михаил Мурашко рассказал о "цифровой пандемии". По словам министра здравоохранения России, многие страны столкнулись с проблемой распространения фейковой информации из-за появления коронавируса. Чиновник уточнил, что российскому правительству удалось минимизировать ущерб от данной ситуации. Об этом чиновник заявил журналистам телеканала "Россия-24".

Многие страны столкнулись с этой проблемой, ее называли не только пандемией COVID-19, но и цифровой пандемией. Это заблуждения, дезинформация и так далее. Это то, что удалось победить Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник уверен, что кабинет министров быстро и четко реагировал на проблему фейк-ньюс о COVID-19. Мурашко заявил, что понимает, что отдельные факту вбросов дезинформации, мнений и заблуждений все же появлялись в социальных сетях и СМИ, но граждане РФ всегда могли узнать истину на официальных ресурсах.

Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса.