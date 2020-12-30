Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса. Об этом министр Михаил Мурашко заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник объяснил, что по стране находится более одного миллиона человек с инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них около 80 процентов лечатся в амбулаторном режиме.
Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики пациенты, их чуть больше 1 миллиона 100 человек
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Минздрав рассказал о получении паспорта вакцинированного от COVID-19.
Видео: Youtube/Россия 24
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