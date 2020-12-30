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Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса

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Михаил Мурашко оценил число пациентов с инфекцией по РФ.

Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса. Об этом министр Михаил Мурашко заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник объяснил, что по стране находится более одного миллиона человек с инфекцией COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них около 80 процентов лечатся в амбулаторном режиме.

Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики пациенты, их чуть больше 1 миллиона 100 человек

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Минздрав рассказал о получении паспорта вакцинированного от COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: минздрав, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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