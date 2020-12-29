Мурашко: количество пациентов с коронавирусом в России в последние дни снизилось на 4%

Позитивная динамика прослеживается в ряде российских регионов.

Михаил Мурашко заявил о том, что количество пациентов с коронавирусом в России в последние дни снизилось на четыре процента. Об этом глава Минздрава рассказал коллегам на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось … на 4%...Хочу также отметить, что в ряде регионов положительная динамика отмечается в целом по количеству заболевших, это Псковская, Кировская,Тамбовская области, Калмыкия, Ненецкий автономный округ Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник уточнил, что федеральные власти продолжают поддерживать регионы, в которых наблюдается негативная эпидемиологическая обстановка. В частности, специалисты были направлены в Карелию, на Камчатку, в Амурскую, Владимирскую, Курганскую, Тульскую области, Петербург и Крым. С начала пандемии коронавируса в регины было отправлено более сотни бригад медиков.

Мурашко: в регионы за последние три недели поступили более 500 тысяч доз вакцины.

Видео: Правительство России