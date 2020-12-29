Мурашко: в регионы за последние три недели поступили более 500 тысяч доз вакцины

Глава Минздрава рассказал о росте числа пунктов для вакцинации от коронавируса.

Михаил Мурашко заявил о том, что в регионы за последние три недели поступили более 500 тысяч доз вакцины. Об этом глава Минздрава сообщил на правительственном заседании, посвященном противодействию распространению коронавируса. По данным чиновника, за последнюю неделю в число пунктов вакцинации увеличилось на 45 единицы.

Количество пунктов вакцинации увеличивается каждую неделю, вот за последнюю неделю их число увеличилось плюс еще на 45 пунктов вакцинации Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник напомнил, что привитые от коронавируса граждане РФ с января смогут в автоматическом режиме получить паспорт вакцинированного пациента. Найти его можно в личном кабинете на портале государственных услуг.

Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки под Воронежем.

Видео: Правительство России