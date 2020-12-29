Попова: в 77 регионах ситуация с коронавирусом стабильна дольше пяти недель

Глава Роспотребнадзора рассказала о запасе тестов на коронавирус.

Анна Попова заявила, что в 77 регионах ситуация с коронавирусом стабильна дольше пяти недель. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. По информации чиновницы, более миллиона граждан страны находятся под медицинским наблюдением из-за подтвержденных контактов с зараженными пациентами. Также врачи и правоохранительные органы усилили контроль за соблюдением самоизоляционного режима.

В 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель. Это неплохой прогностический признак Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве напомнили, что около 98 процентов тестов на наличие или отсутствие коронавируса по стране выполняется на 48 часов. Еще 26 процентов тестов делается менее чем за 24 часа. Специалисты Роспотребнадзора сформировали запас в 7 млн тестовых систем для проведения диагностики в январе 2021 года.

Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом.

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