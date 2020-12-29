В Роспотребнадзоре отметили, что только в двух субъектах РФ коронавирусом заражаются более 60 человек на каждые 100 тысяч населения.

Анна Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах. Об этом глава Роспотребнадзора заявила в интервью для радио "Вести ФМ" в программе "Полный контакт". Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале. По данным чиновницы, только в двух российских регионах заражение коронавирусом составляет более 60 случаев на каждые 100 тысяч населения.

Только в двух субъектах у нас больше 60 (случаев на 100 тысяч населения), в остальных везде меньше

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России.

Видео: YT / Соловьёв LIVE