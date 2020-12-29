Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора рассказала, что темпы производства показывают лучшие результаты, чем ожидалось.

Анна Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в России. Об этом глава Роспотребнадзора заявила для радио "Вести ФМ" в программе "Полный контакт". Запись эфира опубликована на YouTube-канале. По сведениям гостьи проекта, сейчас в РФ изготовление вакцины от COVID-19 превышает запланированные объемы.

Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, ученые и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница рассказала о том, что исследования показывают, чо иммунитет после перенесенной инфекции сохраняется на протяжении шести месяцев. Вакцина от коронавируса должна сохранить антитела на период, не меньший данному. Для прерывания эпидемии COVID-19 в России эксперты планируют вакцинировать не менее 60 процентов населения страны.

Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах.

Видео: YT / Соловьёв LIVE