Анна Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках интервью в программе "Полный контакт" для радио "Вести ФМ" на YouTube-канале. По мнению чиновницы, РФ выглядит гораздо лучше по сравнению с другими странами в вопросе статистики, связанной с летальными случаями от коронавируса.
Мы, конечно же, лучше выглядим, тут спору нет
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Попова: заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне.
Видео: YT / Соловьёв LIVE
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