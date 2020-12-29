Глава Роспотребнадзора прокомментировала российскую статистику по смертности от коронавируса.

Анна Попова сравнила уровень смертности от COVID-19 в России и других странах. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в рамках интервью в программе "Полный контакт" для радио "Вести ФМ" на YouTube-канале. По мнению чиновницы, РФ выглядит гораздо лучше по сравнению с другими странами в вопросе статистики, связанной с летальными случаями от коронавируса.

Мы, конечно же, лучше выглядим, тут спору нет Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова: заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне.

Видео: YT / Соловьёв LIVE