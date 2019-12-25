Попова: заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне

Анна Попова заявила о том, что заболеваемость гриппом в России находится на минимальном за 20 лет уровне. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в интервью журналистам радио "Вести ФМ" в программе "Полный контакт" .
Мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ. И, учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Также чиновница уверена, что иммунизация против COVUD-19 в России также даст свой результат. Она заметила, что правительство смогло выполнить план прививок в соответствии с национальным календарем несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.
Попова заявила, что российские вакцины эффективны против новых мутаций коронавируса.
Фото: Kremlin.ru
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