Специалисты Роспотребнадзора изучили конструкции российских вакцин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины эффективны против новых мутаций коронавируса, которые сейчас выявляются в мире. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

Попова отметила, что специалисты ведомства изучили конструкции российских вакцин.

Эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее в Нигерии выявили новый штамм COVID-19, который представляет особую форму мутации вируса. Об этом рассказал директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг. По его словам, новый нигерийский штамм вируса аналогичен тому, который недавно был обнаружен в Великобритании.