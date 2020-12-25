Подобный штамм накануне был выявлен в ЮАР.

В Нигерии выявили новый штамм COVID-19, который представляет особую форму мутации вируса. Об этом рассказал директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

По его словам, новый нигерийский штамм вируса аналогичен тому, который недавно был обнаружен в Великобритании.

Идентифицированный в Нигерии штамм может также иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2. Джон Нкенгасонг, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний

Он подчеркнул, что подобный штамм накануне был выявлен в ЮАР. Нкенгасонг считает, что нужны дополнительные исследования новой мутации COVID-19.

Ранее в Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса.

Видео: YouTube / Africa CDC