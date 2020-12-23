  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:10
77
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса

0 0

Они были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто прибыл из ЮАР.

В Великобритании обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Эти штаммы были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто прибыл из ЮАР.

Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании

Также Хэнкок заявил, что все прибывшие из ЮАР должны будут провести в самоизоляции 10 дней.

Ранее Попова заявила, что в РФ не обнаружен штамм COVID-19, найденный в Великобритании.

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: великобритания, коронавирус, мэтт хэнкок, штамм, юар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
korostelev
Сегодня 20:27

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии