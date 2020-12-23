В Великобритании обнаружили еще два новых штамма коронавируса

Они были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто прибыл из ЮАР.

В Великобритании обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Эти штаммы были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто прибыл из ЮАР.

Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса. Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании

Также Хэнкок заявил, что все прибывшие из ЮАР должны будут провести в самоизоляции 10 дней.

Ранее Попова заявила, что в РФ не обнаружен штамм COVID-19, найденный в Великобритании.

Видео: YouTube / Guardian News