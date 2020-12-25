Она выразила надежду на то, что праздничные дни не принесут никаких неприятных сюрпризов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские специалисты знают, как победить коронавирус. Заявление она сделала в интервью телеканалу "Россия-24".

Попова подчеркнула, что первые шаги в борьбе с эпидемией были направлены на то, чтобы сохранить здоровье людей.

Вместе с моими коллегами, практиками, учеными, что мы знаем, как коронавирус победить. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она выразила надежду на то, что праздничные дни не принесут никаких неприятных сюрпризов. Попова также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.

Ранее Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах.

Видео: YT / Россия 24