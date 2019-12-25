Число недовольных школьным питанием их детей резко сократилось по стране.

Анна Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила журналистам телеканала "Россия-24". По данным чиновницы, по стране число жалоб на качество блюд, подаваемых учащимся в образовательных заведениях, сократилось в шесть раз.

Ну вот сегодня, хочу сказать, мы горячую линию ведем именно по направлению с сентября, у нас в шесть раз снизилось количество жалоб родителей именно на качество питания Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве напомнили, что правительство смогло добиться того, чтобы дети, обучающиеся в школах за полярным кругом, стали получать больше овощей и фруктов.

Попова: вакцинация в соответствии с календарем прививок в 2020 году выполнена.

Фото: Kremlin.ru