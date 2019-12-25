Попова: вакцинация в соответствии с календарем прививок в 2020 году выполнена

В профильном ведомстве рассказали о результатах прививочной кампании в России на текущий год.

Анна Попова заявила о том, что вакцинация россиян в соответствии с национальным календарем прививок в 2020 году выполнена. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила журналистам телеканала "Россия-24". По словам чиновницы, система здравоохранения справилась с задачей.

Несмотря на невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили детей, как должно, не хуже, чем в прошлом и в предыдущие годы. Мы прививали взрослых Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение медицинских масок.

Фото: Kremlin.ru