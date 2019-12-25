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Попова: вакцинация в соответствии с календарем прививок в 2020 году выполнена
Сегодня, 12:51
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lesjasap

Попова: вакцинация в соответствии с календарем прививок в 2020 году выполнена

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В профильном ведомстве рассказали о результатах прививочной кампании в России на текущий год.

Анна Попова заявила о том, что вакцинация россиян в соответствии с национальным календарем прививок в 2020 году выполнена. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила журналистам телеканала "Россия-24". По словам чиновницы, система здравоохранения справилась с задачей.

Несмотря на невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили детей, как должно, не хуже, чем в прошлом и в предыдущие годы. Мы прививали взрослых

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение медицинских масок.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, прививки, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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