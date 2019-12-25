Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок

В Роспотребнадзоре рассказали о снижении числа пациентов по ряду диагнозов.

Анна Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение медицинских масок. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По словам чиновницы, профилактические меры, включая социальную дистанцию, помогли гражданам страны не только не подхватить коронавирус, но и другие заболевания.

То, что мы научились носить маски, быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию, защитило нас от целого ряда инфекций...В этом году всеми усилиями нам удалось сохранить статус страны, свободной от полиомиелита и от краснухи Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве уточнили, что медики фиксируют снижение числа пациентов с корью, дифтерией, коклюшем, а также острыми респираторными инфекциями. за счет того, что люди стали чаще мыть руки и использовать антисептики, по России резко упало число пациентов с острыми кишечными инфекциями.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить салаты.

Фото: Kremlin.ru