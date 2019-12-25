Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

Такое же время сохраняется иммунитет после прививки.

У перенесших COVID-19 пациентов иммунитет к инфекции сохраняется в течение полугода. Такое заявление в эфире радиостанции "Вести FM" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она в своих словах сосладась на наблюдения ученых.

Также, по словам Поповой, существующие вакцины могут защитить человека на такой же срок или немного больше.

Попова добавила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, когда прививку получат около 60% населения.

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах.

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