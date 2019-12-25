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Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
Сегодня, 12:05
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nastya960

Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

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Такое же время сохраняется иммунитет после прививки.

У перенесших COVID-19 пациентов иммунитет к инфекции сохраняется в течение полугода. Такое заявление в эфире радиостанции "Вести FM" сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она в своих словах сосладась на наблюдения ученых.

Также, по словам Поповой, существующие вакцины могут защитить человека на такой же срок или немного больше.

Попова добавила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, когда прививку получат около 60% населения.

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах.

Фото: pixabay

Теги: иммунитет, коронавирус, попова, прививка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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