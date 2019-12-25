ТАСС: в Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

Уголовное дело также стало первым в России.

В Петербурге завели первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе.Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ложное сообщение о заражении COVID-19 в одной из поликлиник в Курортном районе появилось в социальной сети "ВКонтакте". Уголовное дело было заведено по статье 207.1 УК РФ.

В ГУ СУ Следственного комитета РФ по Петербургу ситуацию пока не комментировали.

Напомним, за распространение ложной информации о распространении коронавирусной инфекции может грозить уголовная ответственность. Максимальный срок заключения ― 5 лет.

Накануне петербургский суд зарегистрировал первое дело "по коронавирусу".

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