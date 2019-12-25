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ТАСС: в Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе
Сегодня, 20:50
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nadezhda_sib

ТАСС: в Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

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Уголовное дело также стало первым в России.

В Петербурге завели первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе.Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник. 

Ложное сообщение о заражении COVID-19 в одной из поликлиник в Курортном районе появилось в социальной сети "ВКонтакте".  Уголовное дело было заведено по статье 207.1 УК РФ. 

В ГУ СУ Следственного комитета РФ по Петербургу ситуацию пока не комментировали. 

Напомним, за распространение ложной информации о распространении коронавирусной инфекции может грозить уголовная ответственность. Максимальный срок заключения ― 5 лет. 

Накануне петербургский суд зарегистрировал первое дело "по коронавирусу". 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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