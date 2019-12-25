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Петербургский суд зарегистрировал первое дело "по коронавирусу"
Сегодня, 20:33
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nadezhda_sib

Петербургский суд зарегистрировал первое дело "по коронавирусу"

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На данный момент на нарушителей составили 170 протоколов.

В Петербурге дошло до суда первое дело, связанное с коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Василеостровский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Организация занимается продажей компьютеров, программным обеспечивание и аппаратурой. 

Дело было передано в Ленинский районный суд. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за игнорирование режима самоизоляции на 170 петербуржцев составили протоколы

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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