Петербургский суд зарегистрировал первое дело "по коронавирусу"

В Петербурге дошло до суда первое дело, связанное с коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Василеостровский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Организация занимается продажей компьютеров, программным обеспечивание и аппаратурой.
Дело было передано в Ленинский районный суд.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за игнорирование режима самоизоляции на 170 петербуржцев составили протоколы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )