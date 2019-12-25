Петербургский суд зарегистрировал первое дело "по коронавирусу"

На данный момент на нарушителей составили 170 протоколов.

В Петербурге дошло до суда первое дело, связанное с коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Василеостровский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Организация занимается продажей компьютеров, программным обеспечивание и аппаратурой.

Дело было передано в Ленинский районный суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за игнорирование режима самоизоляции на 170 петербуржцев составили протоколы.

Фото: Piter.TV