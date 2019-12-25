За игнорирование режима самоизоляции на 170 петербуржцев составили протоколы

Речь идет о тех, кто вернулся из-за границы.

На данный момент в Петербурге за нарушение режима самоизоляции составили 170 протоколов. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Ежедневно полицейские проверяют соблюдение режима теми гражданами, которым он предписан. Вернувшиеся из-за границы должны находиться дома в течение 14 дней со дня прибытия. Всего под наблюдение медиков сейчас находятся 9714, вернувшихся из других стран. Уклоняющихся доставляют в обсерваторы и привлекают к административной ответственности по статье 19.4 КоАП РФ. Штраф может составлять до десятков тысяч рублей.

Кроме того, на нескольких нарушителей уже завели уголовные дела.

Петербург лидирует по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции. Всего в России на данный момент было составно 1000 протоколов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за выходом горожан на улицу начали следить домофоны.

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