В Петербурге предусмотрели возможность выезда на поле реанимобиля

Сорокин отмечает, что такая функция обусловлена действующими правилами регламента.

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что при экстренном случае на футбольное поле "Газпром Арены" сможет выехать реанимобиль. Об этом заявил гендиректор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Сорокин отмечает, что такая функция обусловлена действующими правилами.

Это требование регламента, на стадионе в Санкт-Петербурге оно соблюдается. – приводит ТАСС слова Алексея Сорокина, гендиректора организационного комитета российской части турнира.

Недавно губернатор Петербурга говорил, что наполняемость стадиона "Газпром Арена" и организованные фан-зоны Петербурга были соблюдены в строгом соответствии с параметрами, согласованными с УЕФА и Оргкомитетом турнира. Однако ограничение численности зрителей и участников, по словам Беглова, "не даст задуманного результата, если использовать защитные маски только на входе, и пренебрегать ими во время мероприятия".

Ранее мы сообщали, что в Петербург прибыла сборная Польши для участия в Евро-2020.

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