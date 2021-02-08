В Петербурге представили нейросеть для быстрой диагностики болезней мозга у младенцев

Учёные и «Яндекс» создали систему которая помогает выявлять ДЦП в первые месяцы жизни.

В Санкт-Петербурге специалисты Государственного педиатрического медицинского университета совместно с компанией "Яндекс" и студентами Школы анализа данных разработали первую в мире нейросеть, способную диагностировать заболевания центральной нервной системы у младенцев.

По словам разработчиков, система позволяет врачам выявлять риски развития серьёзных патологий, включая детский церебральный паралич, уже в первые месяцы жизни ребёнка. Это помогает быстрее подбирать методы реабилитации и лечения.

Нейросеть использует данные магнитно-резонансной томографии головного мозга. Если стандартное проведение МРТ у новорожденного занимает 20–40 минут, то расшифровка снимков может продолжаться несколько часов или даже дней. Новая технология позволяет существенно сократить время анализа, сохраняя высокую точность диагностики.

Разработчики подчёркивают, что созданная система является уникальным решением для пациентов столь раннего возраста и станет инструментом для повышения эффективности медицинской помощи.

Ранее мы писали, как в ДГБ №1 в Петербурге поддерживают младенцев, родившихся раньше срока.

Фото: pxhere