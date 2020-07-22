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В Петербурге пожилая женщина избила на улице свою собаку

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Женщина агрессивно отреагировала на замечание. В конце видео она даже сказала, что 20 лет занимается дрессировкой собак.

В субботу, 10 июля, пожилая петербурженка на улице избивала поводком свою собаку японской породы сиба-ину. Об этом рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, как женщина несколько раз бьет пса по морде. Неравнодушный петербуржец окликает ее, утверждая, что ее поступок уголовно наказуем. Женщина агрессивно отреагировала на замечание. В конце видео она даже сказала, что 20 лет занимается дрессировкой собак.

Недавно мы сообщали, что петербуржец пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров. Инцидент был записан на камеры. Бойцовские псы были и без намордников, и без поводков. Пострадавший мужчина, чтобы спасти свою собаку, накрыл ее своим телом. В итоге травмы все равно получили и мужчина, и собака. 

Ранее в Петербурге разыскивали хаски, которую украл неадекват на Академика Байкова.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: сиба-ину, собака
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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