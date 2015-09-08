В Петербурге разыскивают хаски, которую украл неадекват на Академика Байкова

Вчера неизвестный мужчина похитил ее. Сегодня выяснилось, что до обеда собака находилась на проспекте Культуры.

В Петербурге хозяин разыскивает своего пса, которого вчера неизвестный молодой человек увел от поликлиники на Академика Байкова. Об этом владелец хаски сообщил в социальных сетях.

Молодой человек отметил, что до обеда по его информации собака находилась на проспекте Культуры возле дома № 9 корпус 1. Именно здесь привязал поводок чудной парень, который и украл собаку. Когда же хозяин прибыл на место, где в последний раз был его пес, там никого не оказалось. Очевидцы отмечают, что хаски забрали жильцы дома.

В Сети пользователи переживают за судьбу животного и обсуждают, где видели в последний раз собаку. Один из комментаторов посочувствовал хозяину и назвал эту историю "приключение хаски в России".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Академика Байкова неадекват похитил собаку. Подробности о завязке этой истории вы можете узнать здесь.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург