В Петербурге появится "шумовая" карта для выступлений уличных музыкантов

Отметим, что эти места будут делиться на две категории: точки, где можно играть только на акустических инструментах, а также места, где можно использовать аппаратуру для усиления звука и барабанные установки.

В Петербурге планируют создать карту мест выступлений уличных музыкантов. Комитет по культуре разрабатывает новый законопроект, согласно которому уличные артисты смогут выступать в городе. Также в документе будет прописано юридическое понятие уличного музыкального выступления, появится еще и карта.

Как рассказал председатель комитета по культуре Федор Болтин, если законопроект примут, то администрации районов смогут утверждать места, где можно выступать уличным музыкантам.

Отметим, что эти места будут делиться на две категории: точки, где можно играть только на акустических инструментах, а также места, где можно использовать аппаратуру для усиления звука и барабанные установки.

Ранее уличных музыкантов решили взять под контроль. Выступления нужно будет согласовывать.

Фото: Piter.tv

