Глава комитета по культуре рассказал, за что будут штрафовать уличных музыкантов

Законопроект предстоит одобрить депутатам.

Глава комитета по культуре Федор Болтин рассказал о новом законопроекте, который будет регулировать выступления уличных музыкантов. Требования к концертам решили ужесточить. Трансляция прошла в группе правительства в "ВКонтакте".

Болтин отметил, что номинально согласование выступлений есть и сейчас, однако закон устарел, и в нем прописаны не все детали. По словам чиновника, традиция уличных выступлений сложилась давно, но сейчас музыкантов стало больше, и техника громче, что может приносить неудобства жителям.

Районным администрациям предстоит составить перечень мест, в которых можно будет проводить выступления. Места будут делиться на те, кто можно использовать аппаратуру, и где запрещено. Музыкантам для согласования нужно будет заполнить форму и отправить ее в комитет по культуре с помощью портала "Госуслуги" или МФЦ. По словам Болтина, критерии отказа в выступлении будут "прозрачными".

Привлекать к ответственности будут тех, кто играет слишком громко, повредил элементы благоустройства. Это не обязательно штраф, может быть и предупреждение. Эти нарушения прописаны в законе об административных правонарушений.

Заработок уличных артистов никак регламентироваться не будет.

Видео: правительство Петербурга