Уличных музыкантов решили взять под контроль

Выступления нужно будет согласовывать.

В Смольном решили взять под контроль уличных музыкантов и других артистов, которые выступают на улицах города. Ранее соответствующий законопроект активно продвигал депутат Денис Четырбок. Теперь к нему решила вернуться городская администрация. Изменения собираются внести в закон Петербурга "Об административных правонарушениях", а также принять новый закон — "Об организации и проведении уличных выступлений".

Отмечается, что сейчас выступления тоже регулируются, но правовой акт давно устарел. Новый документ, по словам губернатора, будет более детальным и понятным. Артистам предстоит согласовывать свои концерты с администрациями районов и комитетом по культуре. Выступать можно будет только в установленных местах. Будет учитываться жилая застройка и наличие административных зданий. Музыканту могут не разрешить выступать. В случае нарушения требований предусмотрена административная ответственность.

Необходимость согласования не усложнит положение организаторов мероприятий, поскольку в настоящее время они уже обязаны направлять уведомления либо в Комитет по культуре, либо в администрацию района в зависимости от места проведения и численности участников мероприятия. пресс-служба Смольного.

За первые полгода о своих выступлениях комитет по культуре уведомили более 1200 раз.

Ранее обсуждался вопрос о том, что взимать с уличных музыкантов налог.

Фото: Piter.tv