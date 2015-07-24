В Петербурге появится реабилитационный центр для детей-инвалидов

Помочь со строительством решил президент.

Идея построить в Северной столице реабилитационный центр для детей-инвалидов предлежит ветерану Великой Отечественной Войны Зинаиде Корневой. Ранее ветеран организовала сбор средств для семей врачей, заразившихся коронавирусом.

Зинаида Корнева обратилась к президенту и поделилась, что для строительства не хватает 10 миллионов рублей. Отмечается, что президент решил помочь со строительством центра "Сердце".

Ранее мы писали, что в Петербурге предлагают наградить ветерана за сбор денег для врачей. С инициативой выступила администрация Невского района.

Фото: скриншот YouTube