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В Петербурге появится реабилитационный центр для детей-инвалидов
Сегодня, 18:44
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smirenny

В Петербурге появится реабилитационный центр для детей-инвалидов

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Помочь со строительством решил президент.

Идея построить в Северной столице реабилитационный центр для детей-инвалидов предлежит ветерану Великой Отечественной Войны Зинаиде Корневой. Ранее ветеран организовала сбор средств для семей врачей, заразившихся коронавирусом.

Зинаида Корнева обратилась к президенту и поделилась, что для строительства не хватает 10 миллионов рублей. Отмечается, что президент решил помочь со строительством центра "Сердце". 

Ранее мы писали, что в Петербурге предлагают наградить ветерана за сбор денег для врачей. С инициативой выступила администрация Невского района.

Фото: скриншот YouTube

Теги: реабилитационный центр, реабилитационный центр для детей-инвалидов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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