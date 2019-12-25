В Петербурге предлагают наградить ветерана за сбор денег для врачей

С инициативой выступила администрация Невского района.

В Петербурге просят наградить знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны, организовавшей сбор средств для врачей. С инициативой выступила администрация Невского района. Благодаря усилиям Зинаиды Корневой удалось собрать 4 миллиона рублей. Эти средства были перечислены семьям медработников, погибших от коронавируса.

Напомним, что Зинаида Корнева на YouTube выкладывала ролики с рассказами о Великой Отечественной войне: о том, как ушла в 19 лет на фронт, служила в войсках ПВО и дошла до Берлина. В сентябре ветеран отметит своё 98-летие.

Ранее мы сообщили, что собранные ветераном 4 млн рублей отправили семьям врачей, погибших от COVID-19.

Фото: скриншот YouTube