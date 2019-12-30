В Петербурге появится памятник Токтогон Алтыбасаровой

Жительница Киргизии приютила 150 детей из блокадного Ленинграда.

В Петербурге возведут памятник Токтогон Алтыбасаровой – знаковой исторической личности. Именно она в годы Великой Отечественной войны дала кров более сотни детей в киргизском селе Ак-Булак.

По информации сайта Turmush.kg, вопросом установки памятника занялся заслуженный деятель культуры Кыргызстана Султан Раев. На днях Марат Абдиев (сын Токтогон Алтыбасаровой) сообщил журналистам, что за установку памятника высказались власти Петербурга и городские общественные организации.

Предполагается, что открытие памятника будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото: Piter.tv