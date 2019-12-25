В Петербурге появилось граффити с динозавром с трубкой и в костюме

В центре Петербурга появилось новое необычное граффити. Его авторами стали художники из команды HoodGraff.
Они нарисовали на стене подстанции у дома №1 на Греческом проспекте динозавра, который держит в руке трубку и одет в костюм. Под рисунком также есть надпись: "Zasidelis: Питерюрский период".
Ранее на этом же месте располагался портрет блюзового музыканта Би Би Кинга. После того, как его закрасили коммунальщики, художники нарисовали на стене подстанции репродукцию картины "Мадонна с младенцем" с надписью "Меня не закрасить".
Ранее власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским.
Фото: ВКонтакте / HoodGraff, Piter.TV
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