В Греческом сквере вместо Би Би Кинга появилась Мадонна с младенцем

Граффити с портретом музыканта Би Би Кинга коммунальщики закрасили в августе.

В центре Петербурга появилась картина Мадонны с надписью "Меня не закрасить". Реконструкцию шедевра разместили в Греческом сквере недалеко от Лиговского проспекта.

Кто оставляет репродукции картин с хештегом остается неизвестным.

Ранее на этой трансформаторной будке был нарисован портрет музыканта Би Би Кинга, выполненный художниками HoodGraff. Он радовал горожан и гостей города более 4 лет. Граффити с изображением гитариста коммунальщики закрасили в августе этого года после жалоб петербуржцев.

Оригинал картины "Мадонна делла Лоджиа" принадлежит кисти Сандро Боттичелли. Картину относят к раннему творчеству художника, её Боттичелли нарисовал в 1467 году. В Россию шедевр впервые привезут осенью 2019 года. Ее покажут в Дальневосточной государственной картинной галерее и в Эрмитаже.

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