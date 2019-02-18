Ко Дню космонавтики Покрас Лампас и граффитчик Шон распишут фасад школы искусств

На стене появятся отсылки к советским плакатам. Рисовать художники будут в течение недели. Начнет Лампас, закончит Шон.

Российский художник, каллиграф Покрас Лампас и граффитчик Шон (Александр Назаретский) рассказали каналу "360" о творческих планах ко Дню космонавтики в Королеве. Молодые люди украсят рисунками и граффити здание школы искусств, которая находится рядом с центральной площадью. Своей работой они напомнят жителям об успехах в освоении космоса.

Художники решили разрисовать детскую школу искусств, аргументировав свой выбор тем, что детская мастерская является для них символичным местом: оно связано и с искусством, и с культурой, и с образованием.

Над эскизом молодые люди работали около недели, но отметили, что в процессе работы появятся новые корректировки, потому что их цель - сделать качественное произведение, а не просто выполнить план. Авторы предполагают, что на выполнение задания уйдет неделя, но уточняют, что сроки могут затянуться из-за погоды.

У нас будет очень много текстов, мыслей, обрывков, которые будут записаны на этой стене. Также отсылки к советским плакатам, которые будут переосмыслены. Саша в современной технике сделает новый взгляд на то, как герои плакатов могут стать частью монументальной графики", — поделился Покрас Лампас.

Работать мастера будут по очереди. Сначала начнет Лампас, продолжит Шон. Как отметили авторы, местная администрация поддержала проект.

"Это дань уважения потомкам и на перспективу молодежи, чтобы они понимали где их корни, что для их будущего создавали их потомки, чтобы они это почувствовали через призму искусства", — отметил Шон.

Ранее на Piter.tv сообщили, что директор Эрмитажа выступил в защиту граффити с Даниилом Хармсом.

Фото: pixabay