Городские открытия: как рисовали 70-метровое граффити по Пушкину

В Невском районе в прошлом году создали масштабное граффити по произведению Александра Сергеевича. Вспоминаем, как это было.

Темой для рисунков был выбран роман "Евгений Онегин". Стену расписывали художники арт-группы "Явь", но к росписи сразу подключилась добрая часть жителей окрестности.

При создании макета, мы обращались к авангардистскому искусству 20 века, это Кандинский, Малевич, Райхенштейн. Мы выбрали поэму "Евгений Онегин", как одну такую самую нейтральную, к тому же, она не такая длинная и ее проще нарисовать на стене, чем, например, роман "Идиот". Тем более, Пушкин - это наше все, ни разу не было такого, что русское произведение от начала до конца нанесли на стену. Анастасия Володычкина, координатор арт-группы "Явь"

Произведение великого писателя растянулось на 70 метров. Раскрашивать стену присоединилась и организация "Дети Петербурга", которая помогает детям изучать русскую культуру и язык.

Я увидела объявление, я училась в художественной школе, поэтому мне стало это интересно, и я решила прийти помочь. Для меня граффити - это выражение своих чувств и эмоций, описание какого-то происшествия на стене, это может увидеть множество людей. Лиза Станкевич, местный житель

Жители и художники считают, что это маленький шажок к развитию гражданского общества, потому что люди понимают и осознают, что они сами могут сделать свой дом и двор лучше.

От нас тоже зависит наш район, место нашего обитания. Анастасия Володычкина

Видео и фото: Piter.TV