В Петербурге появилась интерактивная карта городских строек

Горожане смогут узнать, где и кто строит тот или иной объект в Петербурге.

В понедельник, 19 июля, на странице Госстройнадзора Петербурга в соцсети сообщили, что на официальном сайте ведомства появилась интерактивная карта строек с информацией.

У горожан появилась возможность узнать, где и какая компания строит ЖК, школу или больницу. Для удобства создана система фильтрации: можно написать название объекта, застройщика или улицу, что облегчит поиск. Однако ориентируясь по карте города, можно выбрать объект на самой интерактивной карте.

Сотрудники ведомства выделяют территорию стройки "зеленым" или "красным" цветом в зависимости от имеющейся информации.

В ведомстве отметили, что некоторые объекты могут пока не отображаться, поскольку застройщик еще не подал извещение о начале строительства. То есть карта отображает только то, что фактически начали строить.

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Фото: скриншот сайта Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга; Piter.tv