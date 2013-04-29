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Мишустин выделил 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки
Сегодня, 16:38
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Мишустин выделил 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки

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Реализация проекта стартовала в марте 2021 года.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, по которому Северная столица получит 3 млрд рублей на первый этап строительства Витебской развязки. Магистраль будет соединять ЗСД и новую строящуюся трассу. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Проект Витебской развязки начали реализовывать с марта 2021 года. По принятому плану, это будет шестиполосная трасса, протяженность которой составит 2,6 км. Она обеспечит скоростное сообщение между двумя районами - Фрунзенским и Московским. На подготовку территории к работам выделили 39 млрд рублей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в 2021 году 45 км петербургских дорог получат новое современное освещение.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: витебская развязка, зсд, мишустин, строительство дорог в петербурге
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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