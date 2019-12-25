В 2021 году 45 км петербургских дорог получат новое современное освещение

Государственными заказчиками производства работ выступают СПб ГБУ "Ленсвет", СПб ГКУ "Управление заказчика".

В Петербурге дороги протяженностью 45 км будут освещены с помощью более 2400 современных консольных и подвесных светильников. Для надежного электроснабжения наружного освещения улиц будут проложены новые сети. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Г.Дрегваля.

В этом году планируется выполнить освещение проездов и пешеходных дорожек на проспекте Ветеранов (улица Танкиста Хрустицкого – проспект Маршала Жукова), в том числе на пешеходной дорожке от улицы Лени Голикова, а также Бухарестской улице. Светлыми станут Ям-Ижорское шоссе, улица Железнодорожная в поселке Металлострой, Школьная улица на участке от Вишерской улицы до разворотного кольца в Шушарах.

Реконструкция освещения завершается на улицах Олеко Дундича, Матроса Железняка, Примакова и др.

Государственными заказчиками производства работ выступают СПб ГБУ "Ленсвет", СПб ГКУ "Управление заказчика".

Ранее в Петербурге двум памятникам подарили подсветку в честь Дня семьи, любви и верности.

Фото: Piter.tv