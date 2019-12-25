В Петербурге появилась фреска про ковид и Евро-2020

Художники в послании написали, что "здоровые болельщики болеют за победу над вирусом. Матч в разгаре. Будьте здоровы!".

В субботу, 3 июля, в Петербурге появилась фреска на тему ковида и чемпионата Европы по футболу. Её создали художники из объединения Urbanfresco.

На ней изображены главные темы этого лета. На рисунке футболисты вместо мяча играют бактерией вируса. Если присмотреться, то можно заметить, что и у самих игроков на голове точно такие же шипы, как и у возбудителя коронавируса.

Художники в послании написали, что "здоровые болельщики болеют за победу над вирусом. Матч в разгаре. Будьте здоровы!".

На сегодняшний день место фрески неизвестно, можно предположить, что она находиться в одной из подворотен центра города.

Недавно художники из этого же объединения создали в Петербурге фреску по следам прошедших "Алых парусов". Автор надеется, что праздник не принесет за собой всплеск заболеваемости.

Ранее Piter.tv информировал, что петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод на прививку от коронавируса.

Фото: Instagram / urbanfresco