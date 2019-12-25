В Петербурге создали фреску по следам прошедших "Алых парусов"

Автор надеется, что праздник не принесет за собой всплеск заболеваемости.

Художник "URBAN-фреска" посвятил новую работу празднику выпускников "Алые паруса", который прошел в Петербурге в ночь с 26 на 27 июня.

Автор изобразил символ праздника - бриг "Россия" - на фоне микроба коронавируса.

Очень надеемся, что Праздник выпускников не превратился в Праздник вирусников. говорится в описании работы.

Работу можно увидеть в музее стрит-арта Urbanfresco на Кирочной улице.

Проведение "Алых парусов" возмутило некоторых пользователей Интернета. На Дворцовой площади собрались 40 тыс. человек. По словам губернатора, власти Петербурга не стали лишать выпускников праздника, который бывает раз в жизни. По словам главы города, при выдаче билетов каждый мог отказаться от участия в торжестве в связи с пандемией.

Фото: Instagram / @urbanfresco