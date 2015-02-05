В Петербурге построят приют и ветклинику для бездомных животных

Новый комплекс для животных появится в Красногвардейском районе приют построят за 33 месяца.

В Красногвардейском районе Петербурга на дороге в Рыбацкое построят приют для животных и ветеринарную клинику. Губернатор Александр Беглов одобрил проведение торгов на аренду двух смежных участков под эти цели. Возведение объектов займет 33 и 29 месяцев соответственно, сообщает Вечерний Санкт-Петербург.

На сегодня в городе работают 19 официальных приютов, где содержатся около 1,5 тыс. собак и более 2 тыс. кошек. С 2025 года из бюджета выделяются средства на закупку кормов. Также идет капремонт крупнейшего городского приюта в Невском районе и проектирование двух госприютов в Колпинском и Кронштадтском районах.

Беглов подчеркнул, что инвесторы проявляют социальную ответственность, а новые объекты помогут защитить животных от жестокого обращения и сформировать гуманное отношение в обществе.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга